وزير التعليم العالي: إعلان نتائج طلبات المنح والقروض الخميس

وطنا اليوم:قدَّم وزير التَّربية والتَّعليم ووزير التَّعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة أمام مجلس الوزراء، الأربعاء، إيجازاً يتضمَّن أرقاماً عامَّة حول نتائج المنح والقروض الداخلية التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلبة البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية للعام الجامعي 2024-2025م.

وأكَّد محافظة الالتزام بما تعهَّدت به الحكومة في البيان الوزاري وبيان الموازنة من حيث زيادة أعداد المستفيدين، إذ بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب النظام بعد معالجة الطلبات التي تم تجميدها سابقاً 75748 طالباً وطالبة، وقد رُشِّح منهم للاستفادة 53132 طالباً وطالبة، أي ما نسبته 70% من مجمل المتقدِّمين.

ولفت إلى أنَّ 43 لواء من ألوية المملكة تمَّت تغطية الطلبة المتقدمين فيها من مرحلة البكالوريوس بشكل كامل إما بمنح كاملة، أو جزئية، أو قروض، في حين وصلت نسبة تغطية الطلبة المتقدمين من مرحلة الدبلوم المتوسط بنسبة 100% بمنح جزئية، ومن جميع ألوية المملكة البالغ عددها 56 لواء، وهذا يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم الطلبة الدارسين في التخصصات المهنية والتطبيقية.

وأشار إلى أنَّ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض ولديهم استفادة من صندوق المعونة الوطنية بلغ 10611 طالباً وطالبة،حصلوا جميعهم على منح وقروض بنسبة 100%، وهذا يثبت صحة إجراءات الحكومة بتعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الأردنية.

ولفت محافظة الى أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بإعلان النتائج النهائية للمستفيدين من الطَّلبة مساء يوم غد الخميس، وذلك من خلال رسائل نصيَّة تُرسل للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية ومن ثم فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.