احتفالاً بعيد ميلاد الملك.. مسيرة دراجات ضخمة تنطلق من زين وتجوب شوارع عمّان

وطنا اليوم:تُنظّم شركة زين الأردن وبالتعاون مع المعهد المروري الأردني ومتحف السيارات الملكي ومجموعات وأُسرة مالكي وسائقي الدراجات النارية كافة في الأردن، مسيرة للدراجات النارية احتفاءً بالذكرى الثالثة والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 31 كانون الثاني.

وتنطلق المسيرة بمشاركة ءء دراجة نارية لتجوب شوارع العاصمة عمّان صباح يوم الجمعة من أمام مبنى شركة زين الرئيسي الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني، باتجاه دوار خلدا مروراً بإشارات النسر ثم شارع المدينة الطبية إلى طريق المطار باتجاه جسر ناعور إلى ميدان الإرسال، وصولاً إلى مقر متحف الدبابات الملكي، فيما ستتضمن الفعالية تجمعاً لمالكي الدراجات النارية أمام مبنى الشركة قبل انطلاق المسيرة، وعرضاً للدراجات النارية الكلاسيكية من متحف السيارات الملكي.

وتدأب شركة زين الأردن على تنظيم هذه الفعالية في كل عام بالتعاون مع شركائها، احتفالاً بعيد ميلاد سيد البلاد للتعبير عن الفرح بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، وذلك في إطار الاحتفالات التي تعم المملكة بهذه المناسبة