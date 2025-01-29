الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم بالمفرق

وطنا اليوم:تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق هائل نشب في أحد المصانع بمحافظة المفرق صباح الأربعاء.

وأوضح مصدر أن الحريق الذي امتد على مساحة 3 آلاف متر تم احتواؤه بشكل سريع من قبل فرق الدفاع المدني، مما منع انتشاره إلى المناطق المجاورة. وأضاف أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية، رغم الدخان الكثيف الذي غطى سماء المنطقة.

من جانبه، أشاد محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة، وأن التحقيقات بدأت لتحديد أسباب الحريق .