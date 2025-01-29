بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم بالمفرق

29 يناير 2025
الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم بالمفرق

وطنا اليوم:تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق هائل نشب في أحد المصانع بمحافظة المفرق صباح الأربعاء.
وأوضح مصدر أن الحريق الذي امتد على مساحة 3 آلاف متر تم احتواؤه بشكل سريع من قبل فرق الدفاع المدني، مما منع انتشاره إلى المناطق المجاورة. وأضاف أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية، رغم الدخان الكثيف الذي غطى سماء المنطقة.
من جانبه، أشاد محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة، وأن التحقيقات بدأت لتحديد أسباب الحريق .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي

19:09

الملك يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

18:55

السيوف يكتب : “عبدالله الثاني بن الحسين: قائد السيادة في زمن الانحناءات”

18:50

في عيد ميلاد الملك …. عهدٌ ووفاء

16:44

برعاية النائب السابق ميادة شريم.. مجلس قلقيلية الخيري ينظم احتفالًا بعيد ميلاد الملك

16:39

مديرية الأمن العام تنفذ حملة التبرع بالدم : بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا

16:25

“بي اتش ام كابيتال” تُعزز ريادتها الإقليمية بتسجيلها كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين

16:21

التربية تعلن نتائج تكميلية التوجيهي لعام 2024 – رابط

16:17

الاستاد الجديد في المدينة الجديدة وبسعة 40 ألف متفرج

15:46

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الساعة 5 بالتوقيت المحلي

15:33

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الثالث والستين

14:55

رئيس الوزراء: ضرورة تهيئة ظروف العودة الطوعيَّة للاجئين السوريين

وفيات
وفيات الخميس 30-1-2025وفيات الأربعاء 29-1-2025وفيات الثلاثاء 28-1-2025وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025