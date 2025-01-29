المسيمي:التأمين الصحي الشامل هو حلم الأردنيين

وطنا اليوم:وجهت النائبة الدكتورة حياة المسيمي، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة بشأن التأمين الصحي الشامل.

نص السؤال:

ما خطة الوزارة لتحقيق رؤية التحديث الملكية وبرامج الحكومة في التأمين الصحي الشامل؟

ما المقصود بالتغطية الصحية الشاملة؟

ما المراكز الصحية الشاملة التي تقوم الحكومة بتغطيتها من حيث عددها وتوزيعها والإمكانات البشرية والأجهزة؟

وأكدت النائبة أن التأمين الصحي الشامل هو حلم الأردنيين وأحد أهم مطالبهم، مشيرة إلى أنه يمثل جزءًا محوريًا من رؤية التحديث الملكية وبرنامج الحكومة. وطالبت بتوضيح الخطط والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع لتحقيق هذا الهدف الوطني.