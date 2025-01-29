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11 منظمة في الأردن أوقفت برامجها بأمرٍ من سفارة واشنطن

29 يناير 2025
11 منظمة في الأردن أوقفت برامجها بأمرٍ من سفارة واشنطن

وطنا اليوم:أبلغت البعثة التي تدير السفارة الأمريكية في العاصمة عمان نحو 11 منظمة مدنية نشطة تعمل على برامج ممولة من الخارجية الأمريكية أن عليها تجميد كل الفعاليات والنشاطات ورش التدريب المقررة سابقا التزاما بقرار وقف برامج الدعم والتمويل للعمل المدني لمدة 3 أشهر.
وبحثت المنظمات والمؤسسات المدنية الأردنية المتضررة عن صيغة تكفل لها الاستمرار بالبرامج التي كانت قائمة ومقررة سابقا.
لكن الجواب الرسمي من السفارة الأمريكية كان أن ذلك غير مُتاح وأن القرار إداري حيث تم تجميد كل المخصصات المالية التابعة لصناديق أمريكية تُديرها وزارة الخارجية وفي كل دول العالم.


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