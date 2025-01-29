التربية: أي مساس بكرامة المعلمين مرفوض تماماً

وطنا اليوم:رفض أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة، أي مساس بكرامة المعلمين أو الاعتداء على حرمة المدارس.

وأكد العجارمة أن الوزارة تتابع حالياً الحالة الصحية للمعلم الذي تعرض للطعن من قبل ولي أمر أحد الطلاب في إحدى مدارس لواء ماركا.

وأوضح العجارمة أن الوزارة ستتخذ أشد الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضد كل من يحاول الاعتداء على المعلمين أو المساس بكرامتهم.

من جانبها، أفادت مديرية الأمن العام بأنها تواصل البحث عن الشخص الذي اعتدى على المعلم بعد تحديد هويته .