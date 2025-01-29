التصويت إلكترونيا في جلسة النواب القادمة

وطنا اليوم:وجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأمانة العامة في المجلس إلى تفعيل التصويت الإلكتروني تحت القبة بدءا من جلسة النواب القادمة.

جاء ذلك بعد مداخلة النائب حياة المسيمي تحت قبة البرلمان اليوم الاربعاء، شاكرة الرئيس على سعة صدره والاستماع لمقترحات النواب في احدى مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل معها، خاصة بشأن التصويت الالكتروني.

وقال الصفدي بعد مداخلة المسيمي، “الأمانة العامة فعلوا التصويت الالكتروني بدءا من الجلسة القادمة”.

وأضاف موجها الحديث للمسيمي، “لكن مش ترجعي تطلبي التصويت التقليدي بعد من نعمله الكتروني.. الصدر يتسع لكن ليس كثيرا”.