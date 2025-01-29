مقتل 7 أشخاص بانفجار غامض قرب الحدود السورية الأردنية

وطنا اليوم:لقي سبعة أشخاص سوريين مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة، الثلاثاء، إثر انفجار مجهول المصدر في منطقة الحماد بالبادية السورية، الواقعة على بعد أكثر من 150 كم شرقي محافظة السويداء، قرب الحدود السورية الأردنية.

ووفقاً لموقع السويداء 24، وقع الانفجار أثناء تنقل الضحايا والمصابين بسيارة في المنطقة، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مستشفيات محافظة السويداء، فيما استلمت عائلات الضحايا جثامينهم في وقت متأخر من مساء أمس.

ورجّحت بعض المصادر أن يكون الانفجار ناجمًا عن لغم أرضي، في حين أفادت روايات أخرى بأن السيارة قد تكون تعرضت لاستهداف بطيران مسير.

وأكد مصدر طبي أن المصابين تعرضوا لإصابات ناجمة عن شظايا، بينها حالة حرجة استدعت نقلها إلى مستشفيات العاصمة دمشق، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.