موجات من المُسيرات الأوكرانية تستهدف محطات طاقة نووية ونفط روسية

وطنا اليوم:أيام قليلة وتتم الحرب الروسية الأوكرانية 3 سنوات كاملة، حيث اندلع الصراع الدامي في فبراير 2022. ويتواصل التصعيد فيما لا تظهر أي بادرة لإنهاء الحرب.

وفي آخر التطورات الميدانية، قال مسؤولون روس ووسائل إعلام، اليوم الأربعاء، إن محطة للطاقة النووية كانت من بين أهداف هجوم أوكراني ضخم بطائرات مسيرة على منشآت نفط وطاقة روسية.

وذكر فاسيلي أنوخين، حاكم مدينة سمولينسك، عبر تطبيق “تليغرام”، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة حاولت قصف منشأة للطاقة النووية في منطقة سمولينسك بغرب البلاد على الحدود مع روسيا البيضاء.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المكتب الصحافي لمحطة سمولينسك للطاقة النووية، أكبر محطة لتوليد الكهرباء في شمال غرب روسيا، أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.

ولم يرد أي تعليق من أوكرانيا على الأمر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق “تليغرام” إن 104 طائرات مسيرة شاركت في غارات في أنحاء من غرب البلاد، وتم تدمير 11 منها فوق منطقة سمولينسك.

وفي المجمل، دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيرة في تسع مناطق، نصفها تقريبا فوق كورسك حيث تقاتل القوات الروسية لطرد القوات الأوكرانية التي سيطرت على عدة قرى في المنطقة الروسية.

وقال حاكم المنطقة جليب نيكيتين على “تليغرام”، إن حطام طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية في كستوفو بمنطقة نيجني نوفغورود على بعد نحو 800 كلم شرقي أوكرانيا. وأضاف أنه لم تقع إصابات.

وذكرت قناة “بازا”، وهي قناة إخبارية روسية على “تليغرام”، قريبة من أجهزة الأمن الروسية، أن حريقا اندلع في مصفاة نفط في كستوفو.