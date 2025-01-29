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آلاف النازحين يعودون لشمال غزة والاحتلال يواصل حربه على الضفة

29 يناير 2025
آلاف النازحين يعودون لشمال غزة والاحتلال يواصل حربه على الضفة

وطنا اليوم:في اليوم الـ11 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يتواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى وسط وشمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي، بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم.
وفي حين قال سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون إن تل أبيب أبلغت مجلس الأمن أن حظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ خلال يومين، نددت الوكالة مجددا بالحظر الإسرائيلي.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن اتهام إسرائيل للوكالة بالإرهاب “سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة”، مؤكدا أن الحظر الإسرائيلي لأنشطة الأونروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك.
في غضون ذلك، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو وجّهت بتوسيع العملية العسكرية في جنين إلى مناطق أخرى بالضفة.
كما اقتحم جيش الاحتلال مخيم طولكرم، واغتال فلسطينيين اثنين أحدهما قائد بكتائب القسام، كما حاصر مستشفى وسط حملة دهم وتفتيش طالت منازل العديد من الفلسطينيين بالمدينة.


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