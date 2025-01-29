أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم

وطنا اليوم_يسود طقس بارد نسبي في أغلب المناطق الأربعاء، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الجنوب، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من المعدلات الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، مع بقاء الطقس مشمس وبارد نسبي في أغلب المناطق ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الجمعة، مع بقاء الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.