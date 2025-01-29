7 سنوات أشغال مؤقتة لشاب هتك عرض طفل

وطنا اليوم_قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شاب استدرج طفلاً يبلغ من العمر 12 سنة إلى أحد الأماكن وهتك عرضه بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة الجنايات الكبرى وقنعت بها ونقلها الصحفي غازي المرايات في يومية الرأي، بأن الطفل المجني عليه كان يلعب في الشارع بالقرب من منزل ذويه، وعندما شاهده المتهم، الذي يسكن في ذات منطقة سكن المجني عليه، طلب منه أن يصعد معه إلى سطح عمارتهم، وهي العمارة التي يسكن فيها المتهم.

ورافق المجني عليه وصعد معه إلى السطح، ولدى وصولهم قام المتهم بنزع ملابس المجني عليه السفلية، وتمكن من الاعتداء عليه جنسياً. وبعد انكشاف الموضوع، قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.