هل قرّر أحمد الشرع تقديم زوجته كسيدة أولى لسورية

وطنا اليوم:أعلنت الإدارة السورية الجديدة، أمس الإثنين، عن استقبال قائدها أحمد الشرع، إلى جانب وزير الخارجية أسعد الشيباني، وفداً نسائياً من الجالية السورية في أميركا، وفي خطوة غير متوقعة، قدم الشرع زوجته للحاضرات، حيث رحب بها بطريقة ودية، مازحاً حول الشائعات التي تتحدث عن زواجه من أكثر من سيدة.

دلالات بروتوكولية ورسائل تطور إداري

رافق الوفد النسائي استقبال مميز يعكس تطور البروتوكولات داخل القصر الجمهوري، حيث أُرسلت سيارات رسمية لنقل الوفد من مقر إقامته في الفندق إلى القصر.

وأشار الدكتور عبد الحفيظ شرف، عضو التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار، إلى أن هذا الاهتمام يعكس حرص الإدارة الجديدة على تحسين صورتها الدولية واعتماد الأعراف الدبلوماسية، كما أكد أن الوفد تمتع بحرية كاملة في اختيار لباسه، مما أظهر تنوعاً يعبر عن المجتمع السوري.

وبحسب منشور لـ “شرف” على “فيسبوك”، تحدث الشرع خلال اللقاء عن تحديات إعادة بناء الدولة من الصفر بعد دخول دمشق في ظروف شبه خالية من الخدمات.

وأكد أن أولوياته تتمثل في فرض الأمن، وتحسين الخدمات العامة، ورسم خارطة طريق لمستقبل سوريا، كما شدد على دور المرأة السورية في المجتمع، واصفاً إياها بالعنصر الفاعل والمتميز الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أي مرحلة من مراحل البناء.

اقتراحات الوفد وردود الشرع

طرح الوفد النسائي مجموعة من المقترحات، أبرزها تعيين سيدات في مناصب قيادية لتمثيل الإدارة دولياً.

وأجاب الشرع على هذه المطالب بدبلوماسية، مؤكداً أن التعيينات ستعتمد على الكفاءة دون تمييز، كما تحدث عن رؤيته لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

ظهور زوجة الشرع

في خطوة غير متوقعة، قدم أحمد الشرع زوجته لطيفة الشرع للحاضرات، حيث رحب بها بطريقة ودية، مازحاً حول الشائعات التي تتحدث عن زواجه من أكثر من سيدة.

وقال عبد الحفيظ شرف في منشوره: “فاجأ السيد الشرع الوفد النسائي بالترحيب بزوجته السيدة لطيفة الشرع، وقام الحضور من الوفد النسائي وسلموا عليها وتحدثوا معها، وهي سيدة محترمة، شابة محجبة غير منقبة، وترتدي اللباس السوري الطبيعي للسيدات المحجبات في سوريا”.

ووفق المنشور: “قال السيد الشرع ممازحاً الحضور ومرحباً بزوجته، إنه يحبها كثيراً”، وأضاف ممازحاً بخصوص عدد زوجاته: “والله هي وحدة مافي غيرها وما تسمعوه في السوشيال ميديا هو مجرد إشاعات”.

رفع العقوبات والمحاسبة

تناول اللقاء ملف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث شدد الشرع على ضرورة رفعها لتحقيق التعافي الاقتصادي وبناء مستقبل أفضل.

كما أكد أهمية تحقيق العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن المحاسبة والتسامح يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب من أجل تجاوز الماضي والانطلاق نحو المستقبل.

واختتم اللقاء بجلسة تصوير رسمية جمعت الوفد بأحمد الشرع، وأكد الدكتور شرف أن هذه الخطوة تعكس تطور البروتوكولات داخل القصر، مشيراً إلى أن هذه الصور تحمل رسالة إيجابية عن الإدارة الجديدة التي تسعى لتغيير الصورة النمطية عنها.