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المحفظة الرقمية “إلي” التابعة للبنك الأردني الكويتي تحصد الجائزة الفضية في جوائز “بيكاسو دور” لعام 2025

منذ 50 ثانية
المحفظة الرقمية “إلي” التابعة للبنك الأردني الكويتي تحصد الجائزة الفضية في جوائز “بيكاسو دور” لعام 2025

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن فوز محفظته الرقمية “إلي” (eliWallet) بجائزة “بيكاسو دور” الفضية لعام 2025 عن فئة “أفضل الإبتكارات في فئة الإعلان الرقمي على الشاشات” (إعلانات الديجيتال).
تُعد جوائز “بيكاسو دور” من أبرز الجوائز الدولية التي تُكرّم الإبداع والتميز في مجال الملصقات الإعلانية، حيث يتم توزيع الجوائز على عدة فئات تشمل ثلاث مراتب لكل فئة: الذهبية، الفضية، والبرونزية. وتعتمد هذه الجوائز معايير صارمة ومعترف بها دولياً لتقييم الحملات بناءً على الابتكار، الجودة، والتأثير.
وركز البنك الأردني الكويتي منذ إطلاق محفظته الرقمية “إلي” في تموز 2024، على تقديم حملة إعلانية مبتكرة تبرز الهوية الفريدة للعلامة التجارية.
وتميزت الحملة التي تم العمل عليها بالتعاون مع شركة عنصر القوة المثالي “HUE Innovation and Design” بتصاميم إبداعية متنوعة نُشرت على لوحات إعلانية وشاشات رقمية في جميع أنحاء المملكة، مع مراعاة تفصيل كل إعلان وفقاً لموقعه والجمهور المستهدف. وقد تم تصميم الإعلانات لتعكس كافة الميزات التي تقدمها “إلي”، بما في ذلك سهولة الاستخدام، ميزة تعدد العملات، دفع الفواتير،ومحفظة العائلة الأولى من نوعها في الأردن.
ويعكس هذا الفوز التزام البنك الأردني الكويتي بتقديم تجربة رقمية متكاملة وعالية الجودة تتماشى مع تطلعات عملائه، بما يؤكد ريادته في مجال الابتكار الرقمي والإعلانات الخارجية


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