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وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق للقاء أحمد الشرع

منذ دقيقة واحدة
وفد روسي رفيع يصل إلى دمشق للقاء أحمد الشرع

وطنا اليوم:أكدت وسائل إعلام روسية وصول وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلى العاصمة السورية دمشق.
وبحسب قناة “روسيا اليوم”، من المقرر أن يجري الوفد، الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، مباحثات مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع، ويلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

هدف الزيارة
ونقلت القناة عن ميخائيل بوغدانوف قوله، إن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية وسوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد.
وتشكل هذه الزيارة أول محادثات رسمية تجريها روسيا مع الإدارة السورية الجديدة، بعد أن كان التواصل سابقاً يقتصر على قنوات عسكرية ودبلوماسية مغلقة أو عبر وسطاء.


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