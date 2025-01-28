%38.8 نسبة الإصابة بسرطان الثدي في الأردن

وطنا اليوم:نظم البرنامج الأردني لسرطان الثدي تدريبا عمليا بمشاركة 25 متطوعة من محافظة اربد كمثقفات للبرنامج، ضمن مشروع التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وتحت شعار “معا من أجل الصحة”.

وقالت ضابط ارتباط البرنامج في المحافظة غادة بكار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن هذا التدريب الذي استمر لمدة ثلاثة أيام تضمن العديد من المحاضرات التوعوية والزيارات المنزلية في مناطق متعددة من اربد، بهدف زيادة كفاءة المثقفات المتطوعات للقيام بعملهن بأعلى درجات الكفاءة ولتحقيق الهدف المرجو من المشروع وهو رفع نسبة الوعي والمعرفة لدى سيدات المحافظة بأهمية وفوائد الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

وأضافت أنه من خلال الزيارات تمت توعية السيدات بعوامل الخطورة والأعراض الأكثر انتشارا والأعراض المتقدمة وبأهمية القيام بالفحوصات الضرورية المطلوبة للوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، انطلاقا من أن الكشف المبكر والتشخيص في المراحل المبكرة سيؤدي إلى تحقيق نسبة شفاء أعلى وفترة علاج أقل، كما سيؤدي إلى خفض ثلث الوفيات الناتجة عن الإصابة بالسرطان.

وأشارت الى أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في الأردن تصل إلى 36.80 بالمئة ونسبة الإصابة بالسرطانات النسائية 12.6 بالمئة.

يذكر أن البرنامج الأردني لسرطان الثدي زود محافظة اربد أخيرا بوحدة تصوير شعاعي متنقلة لإجراء صورة الماموغرام مجانا لكل سيدة أردنية أتمت 40 عاما من عمرها في ساحة مستشفى الأميرة بديعة، حيث يتم إرسال السيدات للفحص هناك ومن خلال مثقفات البرنامج.