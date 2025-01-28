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الأردن يعلن إطلاق جسر جوي لإرسال المساعدات إلى غزة

منذ 25 ثانية
الأردن يعلن إطلاق جسر جوي لإرسال المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، عن إطلاق الأردن جسرا جويا إنسانيا إلى غزة على مدى 8 أيام بمعدل 16 رحلة جوية يوميا.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إن الجسر الجوي الإنساني ستقوم به طائرات سلاح الجو الملكي بالتشارك مع دول صديقة.
وأضاف أن الأردن أول دولة كسرت الحصار وأدخلت المساعدات إلى غزة من خلال الجسر الجوي والبري، مشيرا إلى أن الأمن الوطني الأردني يملي حتمية ثبات الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم وألا يكون هناك أي تهجير للشعب الفلسطيني.
وبين أن إرسال المساعدات يأتي في إطار توظيف الأردن لإدواته الإغاثية بالتزامن مع عودة مئات الآلاف من أبناء غزة إلى مناطقهم في الشمال
بدوره أكد مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، أنه سيتم يوميا نقل 20 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة على مدار 8 أيام .
وقال إن القوات المسلحة الأردنية نفذت 391 إنزالاً جوياً للمساعدات الإنسانية في غزة، كما تم تركيب 296 طرفا صناعيا ضمن مبادرة استعادة الأمل في قطاع غزة.
في المقابل أكد أمين عام الهيئة الخيرية حسين الشبلي، أنه يتم إرسال 20 طناً من المساعدات الإنسانية يوميا إلى غزة عبر الجسر الجوي، حيث يتم تسخير كل الإمكانيات لمساعدة أهلنا في قطاع غزة .
وقال إن الجسر يأتي بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ودول صديقة وشقيقة.
وبين الشبلي أن 100 شاحنة مساعدات أردنية تعمل الآن على تفريغ حمولتها في شمال قطاع غزة


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