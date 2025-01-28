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الملك يبحث مع وزير الخارجية الأميركي مستجدات المنطقة

منذ 59 ثانية
الملك يبحث مع وزير الخارجية الأميركي مستجدات المنطقة

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الاثنين، أبرز المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها.
وتناول الاتصال آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا.


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