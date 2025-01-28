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الوزيرة لينا عناب تدعو الأردنيين لحضور معرض سياحي في روما

منذ 52 ثانية
الوزيرة لينا عناب تدعو الأردنيين لحضور معرض سياحي في روما

وطنا اليوم_محمد ملكاوي _أثارت وزيرة السياحة الأردنية، لينا عناب، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد دعوتها الأردنيين لحضور افتتاح معرض في روما بعنوان “الأردن فجر المسيحية”.

وقد عبّر  الاردنيين عن استيائهم من هذه الدعوة، معتبرين أنها جاءت في توقيت غير مناسب نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

وتساءل ناشطون عن مدى جدوى هذه الدعوة، لا سيما في ظل معاناة المواطنين من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وأشار البعض إلى أن الحكومة يجب أن تركز جهودها على أولويات أكثر أهمية، مثل دعم السياحة الداخلية وتوفير فرص العمل للشباب الأردنيين.

الصحفي ماهر أبو طير علّق على الأمر عبر منصة “إكس”، قائلاً:

“مع تقديري لرئيس الوزراء، أود أن أسأله: هل هو مقتنع حقاً بأداء وزيرة السياحة؟ الوزيرة دعت الأردنيين لزيارة روما لحضور معرض ‘الأردن فجر المسيحية’، يا حجة، والله ما معنا أجرة أوبر، مش نروح على روما!”

في المقابل، دافعت الوزيرة لينا عناب عن دعوتها، مؤكدة أهمية المعرض في تسليط الضوء على الدور التاريخي للأردن في نشأة المسيحية.

وأوضحت عناب أن المشاركة في هذا الحدث تسهم في تعزيز صورة الأردن كوجهة سياحية عالمية ودعم قطاع السياحة الوطني من خلال الترويج الدولي.


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