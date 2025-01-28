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قافلة مساعدات إنسانية من محافظة البلقاء إلى قطاع غزة

منذ ساعتين
قافلة مساعدات إنسانية من محافظة البلقاء إلى قطاع غزة

سُيرت من محافظة البلقاء، الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية جديدة لدعم الأهل في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

 

وتضم القافلة شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية مواد غذائية، لتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة ولتحسين ظروفهم المعيشية.

 

وقال محافظ البلقاء سلمان النجادا إن هذه القافلة استمرارا للجسر الاغاثي من خلال الممر الأردني الى الأهل في غزة، وأن المملكة ستبقى بقيادتها الهاشمية الحكيمة وشعبها، نموذجاً للعطاء وجسراً للأمل والإغاثة في أوقات الشدة.

 

وأكد أن الأردن لن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لدعم الأشقاء في فلسطين حتى تنتهي المحنة وتعود الحياة إلى طبيعته.


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