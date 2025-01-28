اميركا توقف دعما لبلدية الزرقاء بـ 4 ملايين دينار

وطنا اليوم_أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID برنامج دعم لبلدية الزرقاء بقيمة 4 ملايين دينار.

وقال رئيس بلدية الزقاء عماد المومني : تلقيت (يوم الاثنين) اتصالا من USAID تم بموجبه ابلاغي بوقف برنامج دعم بلدية الزرقاء بقيمة 4 ملايين دينار.

وبحسب المومني يشمل البرنامج انشاء مركز صيانة إقليمي للصيانة يشمل اقليم الوسط بقيمة وتوسعة وتطوير مصنع الحاويات ومحطة شحن للسيارات الكهربائية.

وجاء القرار – بحسب المومني – انصياعا للأمر التنفيذي للرئيس الامريكي دونالد ترمب ومذكرة داخلية من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للموظفين بانه “لا يجوز الالتزام بأي تمويل جديد لأي جهة أو تمديد أي تمويل حالي وذلك إلى أن تتم مراجعة كل تمويل جديد أو تمديد والموافقة عليه.