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وكالة: كوكا كولا تسحب منتجاتها من أوروبا لأسباب صحية!

منذ ساعة واحدة
وكالة: كوكا كولا تسحب منتجاتها من أوروبا لأسباب صحية!

وطنا اليوم_ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز ببلجيكا، أعلنت سحب منتجاتها من أسواق عدد من الدول الأوروبية بسبب ارتفاع في مستويات الكلورات بشكل كبير.

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز ببلجيكا، أعلنت سحب منتجاتها من أسواق عدد من الدول الأوروبية بسبب ارتفاع في مستويات الكلورات بشكل كبير .

وتشمل الإجراءات كل العلامات التجارية التابعة لكوكاكولا، ومنها: “Sprite” و”Fanta” و”Fuze Tea” و”Minute Maid” و”Royal Bliss” و”Tropico”، التي تباع في علب أو زجاجات على حد سواء والمتداولة اعتبارا من نهاية نوفمبر الماضي. وأوضحت الشركة أن المشكلة تم اكتشافها أثناء فحص جودة المشروبات للتأكد من مطابقتها للمعايير التنظيمية.

وأضافت الوكالة أن معظم المنتجات غير المطابقة قد تم سحبها بالفعل من التداول أو منعها من دخول الأسواق، بينما تعمل الشركة مع سلطات البلدان المعنية لسحب باقي الدفعة.


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