بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الشرع يلتقي وفداً نسائياً من الجالية السورية في أميركا

منذ ساعتين
الشرع يلتقي وفداً نسائياً من الجالية السورية في أميركا

وطنا اليوم:التقى رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بوفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة.
هذه المعلومة فقط، التي نشرتها وكالة “سانا” الرسمية، تم نسخها عشرات المرات مرفقة بصورة الجولاني مع الوفد النسائي، ضمن منشورات على مواقع التواصل.
وتفاعل العديد من السوريين مع الصورة، بعضهم تعامل معها بسخرية، وآخر رأى فيها “تغييراً”.
وتأتي بعد أسابيع من فيديو أثار جدلاً عارماً ظهر فيه الجولاني يطلب من فتاة أن تغطّي شعرها قبل أن يستجيب لرغبتها بالتقاط صورة معه.
كما تجدد الجدل بين السوريين قبل أيام، بسبب منشورات ولافتات علقت في دمشق، بعضها يبين أوصاف زيّ “المرأة المحجبة” وآخر يتحدث عن لباس “المرأة الحرة”.
وقبل أيام وصل الوفد النسائي السوري الأميركي إلى دمشق ضمن رحلة ينظمها “التحالف الأميركي السوري للسلام والازدهار” (SAAPP).
ويوم أمس الأحد، زار الوفد النسائي السفير السعودي في دمشق فيصل ‎المجفل في مقر السفارة، وبحث معه المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ذكرت السفارة السعودية في دمشق.
وهذا الوفد هو الثالث من الجالية السورية في الولايات المتحدة الذي يلتقي الشرع بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ سبقه لقاء في 27 كانون الأول الماضي وآخر في العاشر من كانون الثاني الحالي.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من نظام عائلة الأسد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:29

21:06

مشاريع التسوية أم مشاريع التصفية؟

20:38

اردني يعتدي على شرطي بريطاني للمرة الثانية

20:18

أمانة عمان تنفي شائعات إعفاء مخالفات السير بمناسبة الإسراء والمعراج

19:42

سموتريتش: سنعد خطة مع نتنياهو لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة

19:34

39 شاحنة تدخل من الاردن لسورية بعد استنئاف عمل المنطقة الحرة

19:22

الاحتلال : حماس ستسلم ثمانية جثث لمحتجزين في الأسابيع المقبلة

19:18

أورنج الأردن تختتم بنجاح برنامجاً تدريبياً مكثّفاً عبر الإنترنت لتعزيز المهارات الرقمية والريادية

19:12

الأردن وتركيا يشددان على تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير

19:06

قيادي بحماس: إذا فشلت خيارات حكم غزة فسنتولى مع الشركاء إدارتها

17:49

مستر ترامب.. لسنا رعاع وامريكا ليست قدرنا…!

16:52

قوات الاحتلال تستعد لتوسيع عمليتها في جنين لمناطق أخرى بالضفة

وفيات
وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025