الشرع يلتقي وفداً نسائياً من الجالية السورية في أميركا

وطنا اليوم:التقى رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بوفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة.

هذه المعلومة فقط، التي نشرتها وكالة “سانا” الرسمية، تم نسخها عشرات المرات مرفقة بصورة الجولاني مع الوفد النسائي، ضمن منشورات على مواقع التواصل.

وتفاعل العديد من السوريين مع الصورة، بعضهم تعامل معها بسخرية، وآخر رأى فيها “تغييراً”.

وتأتي بعد أسابيع من فيديو أثار جدلاً عارماً ظهر فيه الجولاني يطلب من فتاة أن تغطّي شعرها قبل أن يستجيب لرغبتها بالتقاط صورة معه.

كما تجدد الجدل بين السوريين قبل أيام، بسبب منشورات ولافتات علقت في دمشق، بعضها يبين أوصاف زيّ “المرأة المحجبة” وآخر يتحدث عن لباس “المرأة الحرة”.

وقبل أيام وصل الوفد النسائي السوري الأميركي إلى دمشق ضمن رحلة ينظمها “التحالف الأميركي السوري للسلام والازدهار” (SAAPP).

ويوم أمس الأحد، زار الوفد النسائي السفير السعودي في دمشق فيصل ‎المجفل في مقر السفارة، وبحث معه المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ذكرت السفارة السعودية في دمشق.

وهذا الوفد هو الثالث من الجالية السورية في الولايات المتحدة الذي يلتقي الشرع بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ سبقه لقاء في 27 كانون الأول الماضي وآخر في العاشر من كانون الثاني الحالي.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من نظام عائلة الأسد.