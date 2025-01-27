اردني يعتدي على شرطي بريطاني للمرة الثانية

وطنا اليوم:قام طالب لجوء أردني بمهاجمة ضابط شرطة بريطاني في دورست بعد فترة قصيرة من إعفائه من الخدمة المجتمعية بسبب اعتدائه السابق على شرطية.

وبقام الشاب الأردني (م.م) (28 عامًا) بدفع الضابط والبصق عليه.

وجاءت الحادثة بعد أسبوعين فقط من ظهوره أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على شرطية أخرى.

في الحادثة السابقة، اعتدى (م.م) على شرطية أثناء اعتقاله بتهمة السكر والسلوك غير المنضبط.

وقد تم إطلاق سراحه – في المرة الأولى- بشروط لمدة 12 شهرًا بعد أن قال محاميه أنه لا يستطيع التحدث بالإنجليزية، مما قد يسبب مشاكل تتعلق بقوانين الصحة والسلامة في العمل.

بعد 14 يومًا، عاد المبيضين إلى حالة السكر وتسبب في مواجهة على شاطئ بورموث، حيث اعتدى مرة أخرى على الشرطية، وتم اتهامه وإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لم يحضر إلى المحكمة في الموعد المحدد.

وفي جلسة لاحقة، أقر بالذنب في الاعتداء على عامل طوارئ وعدم تسليم نفسه بكفالة.

وُصف المبيضين بأنه يعاني من صعوبات في التكيف مع حياته الجديدة في المملكة المتحدة، حيث كان يشرب الكحول بسبب حزنه على حالة لجوئه.

وقد حُكم عليه بأداء 250 ساعة خدمة مجتمعية ودفع 50 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض للشرطية.

ولم يتم البت في مسألة بقائه في المملكة المتحدة، مع الإشارة إلى أن الأجانب الذين يرتكبون جرائم قد يتم ترحيلهم إذا كان ذلك مناسبًا.