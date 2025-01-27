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أمانة عمان تنفي شائعات إعفاء مخالفات السير بمناسبة الإسراء والمعراج

منذ ساعتين
أمانة عمان تنفي شائعات إعفاء مخالفات السير بمناسبة الإسراء والمعراج

وطنا اليوم:نفت أمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة بشأن إصدار إعفاء عن مخالفات السير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة في تصريح صحفي، أن ما يتم تداوله حول هذا الإعفاء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
وأشار إلى أن بعض المواطنين تداولوا بياناً مزوراً منسوباً للأمانة، يزعم صدور عفو عن مخالفات السير المرتكبة حتى تاريخ 25 يناير 2025، وهو أمر غير صحيح تماماً.
وشددت الأمانة على أهمية تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة التي قد تضلل الجمهور، مؤكدةً التزامها بنشر أي قرارات رسمية عبر قنواتها الإعلامية المعتمدة.


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