سموتريتش: سنعد خطة مع نتنياهو لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة

وطنا اليوم:نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله بالدعوة “لاحتلال قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة”.

وأضاف سموتريتش أنه سيعد خطة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة.

وأضاف الوزير المتطرف “يجب علينا الآن تعيين رئيس أركان هجومي، ينفذ بشكل كامل ودون تردد المهمة الواضحة التي تم تحديدها له والتي سيتم تحديدها مرة أخرى من قبل المستوى السياسي – احتلال غزة ومنع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية”.

قال سموتريتش، في بيان صدر في وقت سابق عن مكتبه، “إن فكرة مساعدتهم في إيجاد أماكن أخرى لبدء حياة جديدة وجيدة هي فكرة رائعة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: “سأعمل مع رئيس الوزراء والمجلس الأمني لضمان وجود خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن”.