الاحتلال : حماس ستسلم ثمانية جثث لمحتجزين في الأسابيع المقبلة

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد منصر، الاثنين، إن ثمانية جثث لمحتجزين المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة.

وقال خلال مؤتمر صحفي: “تم إبلاغ العائلات بحالة أبنائها”. وما زال على حماس أن تُفرج خلال المرحلة الأولى عن 26 محتجزا. ومن ثم فإن 18 منهم ما زالوا أحياء.

وفي وقت سابق، قال قيادي في حركة حماس، إن الحركة سلمت للوسطاء قائمة بأسماء 25 محتجزا على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن إسرائيل تسلمت القائمة من الوسطاء.