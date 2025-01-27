أورنج الأردن تختتم بنجاح برنامجاً تدريبياً مكثّفاً عبر الإنترنت لتعزيز المهارات الرقمية والريادية

وطنا اليوم:اختتمت أورنج الأردن مؤخراً وبنجاح كبير، برنامجاً تدريبياً مكثفاً عقدته عبر الإنترنت بقيادة وتحت مظلة مراكز أورنج المجتمعية الرقمية، محققة أهدافها منه بتمكين المشاركين من اكتساب مجموعة شاملة من المهارات الذاتية، والرقمية، والريادية التي تعزز معارفهم وقدراتهم وتساعدهم في التكيف مع متطلبات العصر الرقمي، بما يزيد من فرصهم في سوق العمل المتطور ويسهل انخراطهم فيهم، كما يدعم نجاحهم في مساراتهم المهنية.

وكان البرنامج الذي استمر لأربعة أسابيع قد استهدف تحسين الكفاءة الشخصية والمهنية للمشاركين، عبر تدريب متكامل غطى العديد من المواضيع المتعلقة بالمهارات الأساسية والمتقدمة اللازمة لتحقيق التميز والتفوق مستقبلاً، عبر العديد من الجلسات وورش العمل التدريبية.

وركز البرنامج في أسبوعه الأول على تنمية المهارات الذاتية كإدارة التغيير والتكيف، والتواصل، والعرض التقديمي، وتعزيز الذكاء العاطفي والتعامل مع الضغوط اليومية، والتطوير والتمكين الشخصي، مما مهد الأساس لتعزيز قدرات المشاركين. وفي الأسبوع الثاني، تناول البرنامج مواضيع متقدمة في التكنولوجيا؛ كالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، والتجارة الإلكترونية وسلسلة الكتل، والتسويق الرقمي والمنصات الاجتماعية، لتلبية الحاجة لفهم التقنيات وتعزيز القدرة على التكيف مع العالم الرقمي المتغير.

أما على مدى الأسبوع الثالث، فقد ركز البرنامج على ريادة الأعمال، مستعرضاً أساسياتها المتقدمة مثل نصب الأفكار المبتكرة، والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة، والابتكار والإدارة الكفؤة، بما يسمح للمشاركين لاحقاً ببناء الأفكار وتطويرها في سياقات عملية، فيما غطى في أسبوعه الرابع مواضيع متعلقة بتطوير المهارات الوظيفية والمهنية، كالوعي الذاتي، واستكشاف الخيارات المهنية، والتخطيط الوظيفي، وصنع القرارات الفعّالة بما يضمن الحفاظ على مسيرة مهنية مستدامة، مقدماً في اليوم الأخير نصائح حول العمل الحر لمساعدة المشاركين على تأسيس مسارات مهنية مستقلة والحفاظ على استمرارية تطورهم.

وشهد البرنامج إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين أشادوا بجودة وتنوع المحتوى التدريبي لقدرته على مواءمة احتياجاتهم وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل الرقمي ومع طموحاتهم، كما أثنوا على الأسلوب المبتكر في تقديم الجلسات. ومن جانبها، أعربت أورنج الأردن عن فخرها بنتائج البرنامج الإيجابية، مؤكدةً على سعيها الدائم لتوفير فرص تعليمية متقدمة تواكب التغيرات التكنولوجية وتساهم في تطوير قدرات الأفراد، بما يعزز دورها الرائد كمُمكِّن رقمي ومجتمعي.

وتُعد مراكز أورنج المجتمعية الرقمية منصة تعليمية رائدة للشباب والنساء منتشرة من خلال 26 موقعاً في جميع محافظات المملكة، وتهدف البرامج المقدمة من مراكز أورنج المجتمعية الرقمية إلى تزويد المشاركات والمشاركين بالقدرات والمهارات التي تمكنهم من التميز في العالم الرقمي، وتعزيز القدرات الرقمية والريادية لمختلف الأعمار وفئات المجتمع.