الأردن وتركيا يشددان على تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن وتركيا وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكد الوزيران على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على زيادة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

وشدد الوزيران على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لبدء عملية إعادة الإعمار، مشددين على التعاون بين البلدين في جهود إيصال المساعدات.

وأكد الصفدي وفيدان أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددا على أهمية البدء بإعادة إعمار غزة وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير.

كما بحث الوزيران خطوات دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمنه واستقراره وحريته وسيادته وتحفظ حقوق جميع مكونات شعبه.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتعاون في الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.