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تجديد اتفاقية مشروع التغذية المدرسية حتى عام 2027

منذ 6 ساعات
تجديد اتفاقية مشروع التغذية المدرسية حتى عام 2027

وطنا اليوم:وقعت وزارة التربية والتعليم، وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، اتفاقيتين لتقديم مساعدات غذائية، وفنية لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، في إطار خطة البرنامج الاستراتيجية في الأردن (2023-2027).
ووقع الاتفاقيتين وزير التربية الدكتور عزمي محافظة، والممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي البرتو كوريا مينديز.
وتأتي الاتفاقيتان في إطار التعاون بين الجانبين لدعم وتطوير برنامج التغذية المدرسية، ضمن إطار الاستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالمي.
وأكد الدكتور محافظة، خلال التوقيع، أهمية برامج تغذية الطلبة في رفع نسب التحاقهم بالتعليم، وتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وخفض أعداد المتسربين، وتحسين صحتهم وتنمية سلوكاتهم الإيجابية، مشيدًا بالشراكة القائمة بين الوزارة والبرنامج في هذا المجال.
من جانبه، أشاد مينديز بعلاقات التعاون بين البرنامج والوزارة التي تتضمن تقديم دعم مباشر لمشروع التغذية المدرسية، والجهود الإدارية والتربوية لتطوير برنامج الوجبات المدرسية الوطني الذي يعد من أهم البرامج الداعمة لقطاع التعليم في المملكة.
يشار إلى أن برنامج التغذية المدرسية يقدم وجبات غذائية لـ 520 ألف طالب وطالبة في أغلب مديريات التربية والتعليم ومخيمات اللاجئين، وله نموذجان: وجبة صحية، وبسكويت بنوعيه (بسكويت التمر والبسكويت المدعم).


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