الموافقة على طرح عطاء الاستثمار لأراضي “بوليفارد” إربد

وطنا اليوم:قال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن وزارة الإدارة المحلية، وافقت على طرح الأراضي المحاذية لميدان الثقافة التابعة لبلدية بني عبيد للاستثمار، لإنشاء مشروع “البوليفارد” الذي سيضم مرافق ترفيهية وخدمية ومكاتب وحدائق.

وأكد اليوم الاثنين، أن البلدية ستنشئ مشروع “البوليفارد” على مساحة 25 دونما بجانب ميدان الثقافة باتجاه شارع البتراء.

وأوضح أن المشروع سيقام وفق نظام المدن الذكية ويتضمن مساحات خضراء وفندق 5 نجوم، ومطاعم وقاعات ومكاتب وحدائق وخدمات شاملة ومقاهي.

وبين أبو عبيد أن البلدية أجرت الدراسات اللازمة للمشروع الذي سيطرح للاستثمار وفق نظام يتيح نقل ملكيته إلى البلدية بعد 25 عاما، مؤكدا أن المشروع يعد استراتيجيا استثماريا مهما سيسهم في توفير فرص عمل ويحقق أبعادا تنموية و اقتصادية وتطويرية للمنطقة.