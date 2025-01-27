شهيدان و3 إصابات بقصف الاحتلال لمركبة في مخيم نور شمس

وطنا اليوم:قال مصدر إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مركبة في مخيم نورشمس شرق مدينة طولكرم اليوم الاثنين ما أدى إلى ارتقاء شخصين وإصابة 3 آخرين بإصابات خفيفة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدوان أسفر عن شهيدين و3 إصابات (طفيفة -متوسطة) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال لمركبة في مخيم نور شمس.

وفي السياق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال:”في عملية مشتركة للجيش والشاباك، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو قبل وقت قصير منطقة طولكرم”.