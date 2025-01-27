مجلس النواب يتبنى مقترحا لتسوية الأوضاع القضائية للأسرى المحررين

وطنا اليوم:تبنى مجلس النواب، اليوم الاثنين، مقترحا يطلب تسوية الأوضاع القضائية للأسرى المحررين من سجون الاحتلال ضمن “اتفاق عزة”.

جاء المطالبة على لسان للنائب هدى العتوم خلال مداخلة في جلسة رقابية لمناقشة عدد من القوانين لإقرارها بالتصويت.

ووافق رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على تبني طلب العتوم قائلا: “أنا والمجلس كله بنتبنى مقترحك.

كما أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الاثنين، مشروع قانون الإحصاءات العامة.

وكان المجلس قد عقد جلسته التشريعية الاثنين، لمناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس الماضي، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات.

وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان، إن مشروع القانون جاء لحماية البيانات الفردية وضمان عدم تسريبها أو استخدامها بطرق غير قانونية، وفرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وتشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك يتعلق بتسريب أو تحريف البيانات، وتنظيم عمل الإحصاء الرسمي في الأردن بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة حماية البيانات الشخصية للأفراد والجهات التي يتم جمع البيانات منها.

وأضاف أن مشروع القانون جاء لتطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، وتنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية، وإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية مع تعزيز دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.