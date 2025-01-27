استكمال الحزمة الأولى من صيانة وإعادة تأهيل جسور في عمّان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء الأعمال لاستكمال مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى)، والذي يتضمن جسر الفردوس مرج الحمام، جسر الدوار الثامن، جسر مأدبا، جسر القسطل، وجسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي.

وسيتم البدء باستبدال فواصل التمدد القائمة والمتضررة على جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي بفواصل تمدد جديدة.

ونظرًا لأهمية الجسر وحاجته للصيانة، سيبدأ العمل يوم الثلاثاء الموافق 28/01/2025 ويستمر حتى 19/02/2025، على أن يتم تنفيذ العمل على مرحلتين. الأمر الذي يتطلب إغلاقًا جزئيًا للجسر باتجاه المطار أمام حركة السير القادمة من عمان، حيث سيبدأ العمل أولًا في المسرب الأيسر أعلى الجسر، ومن ثم في المسرب الأيمن بالتناوب، بشكل يضمن انسيابية حركة السير.

كما سيتم إغلاق كامل لحركة السير أعلى الجسر القادم من المطار باتجاه العقبة، كونه مسربًا واحدًا غير قابل للفصل. سيتم تحويل حركة السير باتجاه عمان، ثم الالتفاف من النفق قبل مسجد الفايز للعودة باتجاه العقبة، وذلك بالتزامن مع أعمال المسرب الأيسر باتجاه المطار.

وتستغرق مدة العمل 12 يومًا لكل مرحلة، حسب ظروف العمل في الموقع. حيث سيتم، بالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية وإدارة السير، إجراء تحويلات مرورية وفقًا لنموذج التحويلة المرفق اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء 28/01/2025. كما ستعمل الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة.

وتهيب وزارة الأشغال بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان، وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام والكادر المنفذ والمشرف.