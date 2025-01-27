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الحكومة توقع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج البطاطا نصف المقلية

منذ 52 ثانية
الحكومة توقع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج البطاطا نصف المقلية

وطنا اليوم:وقّع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، اتفاقية لإنشاء المصنع الـ 20 ضمن برنامج التحفيز للصناعات الغذائية.
وتشمل الاتفاقية إقامة مصنع لإنتاج البطاطا نصف المقلية بالتعاون مع شركة نمو العالمية للصناعات الغذائية، وذلك في مجمع صناعات غور المزرعة والحديثة بالأغوار الجنوبية في محافظة الكرك.
وسيعمل المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 أطنان في الساعة، ويعتمد بالكامل على المادة الخام من البطاطا التصنيعية المنتجة محلياً، والتي تتميز بمواصفات عالية الجودة تناسب تصنيع البطاطا نصف المقلية.
وأكّد الوزير الحنيفات أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرؤية الملكية السامية وبرنامج التحديث الاقتصادي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن المصنع سيسهم بخلق فرص عمل لأهالي المنطقة، والحد من الفقر والبطالة، وتقليل فاتورة الاستيراد، إضافة إلى توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة نمو العالمية للصناعات الغذائية، حسن محمد الكبوس، بدور وزارة الزراعة وكوادرها في دعم الاستثمار وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية في المملكة.
ويُعد هذا المشروع خطوة إضافية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية القطاع الزراعي والغذائي في الأردن.


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