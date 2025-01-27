الأمير هاشم بن الحسين يرعى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير هاشم بن الحسين، الاثنين، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج شاهد على الوفاء للرسالة والتاريخ، وفرصة للاستبصار والتذكير بواجب الأمة نحو سيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، والمقدسات الإسلامية.

ودعا الخلايلة إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية في التصدي لمحاولات النيل من المقدسات الإسلامية، وأبرزها الهجمات الشرسة على المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح الخلايلة أنه “من ظن في يوم من الأيام بأن المسلمين سيتنازلون عن شبر من أرض المسجد الأقصى، فهو واهم لا يعلم حقيقة هذا الدين، فالمسلمون عبر تاريخهم قدموا الغالي والنفيس؛ دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك منذ العهدة العمرية وصولا إلى تحريره في عهد صلاح الدين الأيوبي، ثم استبسل الجيش العربي في الدفاع عنه، وقدم الشهداء على أسواره، وما زالت قبورهم شاهدة على تضحياتهم”.

وتضمن الحفل تلاوة آيات قرآنية، وفقرات إنشادية قدمتها فرقة الإنشاد الديني التابعة لوزارة الأوقاف.

وحضر الاحتفال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وسماحة مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، وسماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، وإمام الحضرة الهاشمية أحمد الخلايلة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، والعين الدكتور أحمد هليل، ومفتي عام القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العقيد حسن مخاترة، ومفتي مديرية الأمن العام العقيد سامر الهواملة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وسفراء دول عربية وإسلامية معتمدين لدى المملكة.