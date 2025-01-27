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يسرا محنوش في صدارة تريند السعودية بعد طرح البوم بتوقيع الحان الموسيقار طلال

منذ 46 ثانية
يسرا محنوش في صدارة تريند السعودية بعد طرح البوم بتوقيع الحان الموسيقار طلال

وطنا اليوم:تصدرت الفنانة التونسية يسرا محنوش على “منصة إكس “، بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد النجاح الذي حققته في البومها الغنائي الجديد ” يسرا محنوش 2025 ” بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات.
وتضمن الالبوم الجديد 7 أغاني من الحان الموسيقار الدكتور طلال ، تميز بتنوع لهجاته بين الخليجية والعراقية والمصرية، وكتب كلمات الأغاني نخبة من الشعراء العرب، من بينهم : الشاعر الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في أغنية “قلت المطر” وأيضًا تواجد الشاعر خالد المريخي في أغنية “صدقني” و”عيش يومك”. أما أغنية “أه وآهين” فقد كتب كلماتها الفنان كاظم الساهر، واحبك تاني كتب كلماتها الشاعر حسين السيد ،كما شارك بهذا العمل اهم الموزعيين الموسيقيين العرب .
كما تصدر هاشتاغ #يسرا_محنوش_سيدة الطرب ليحتل المركز الأول كأكثر هاشتاغ متداول على منصة إكس بالسعودية ،وحصد الالبوم خلال أيام قليلة اكثر خمسة ملايين مشاهدة على يوتيوب


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