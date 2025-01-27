تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض FITUR 2025 بتوقيع اتفاقيات وتعزيز العلاقات السياحية مع إسبانيا

وطنا اليوم:اختتمت هيئة تنشيط السياحة أمس مشاركتها في معرض FITUR 2025 الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 22 إلى 26 كانون الثاني/ يناير 2025، حيث شهد الجناح الأردني مشاركة 20 مكتباً سياحياً وفندقاً محليّاً، بالإضافة إلى طيران الملكية الأردنية وسلطة إقليم البتراء.

وتَضمّن برنامج الهيئة على هامش المَعرض عدة فعّاليات، كان أبرزها عقد مؤتمر صحفي حاشد في الجناح الأردني بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير 2025، بحضور أكثر من 35 صحفيّاً من وسائل الإعلام الإسبانية، بالإضافة إلى عقد 62 اجتماعاً مع كبار ممثلي المكاتب السياحية الإسبانية، وشركات الطيران، ووسائل الإعلام الإسبانية. وقد تَطرّق المشاركون في المؤتمر إلى أهمية تعزيز السياحة بين الأردن وإسبانيا، مع تسليط الضوء على الإنجازات السياحية والثقافية التي يحتضنها الأردن.

وفي إطار تعزيز العلاقات بين الأردن وإسبانيا، شَهد المعرض توقيع اتفاقية توأمة بين مسار “إيجيريا” في الأردن، وطريق “كامينو دي سانتياغو” في إسبانيا؛ وذلك لتعزيز السياحة الدينية المسيحية والثقافية بين البلدين، وقد وقّع وفد الهيئة في جناح غاليسيا مذكرة التفاهم التاريخية مع Camino de Santiago، حيث وصف وزير السياحة في غاليسيا هذا التعاون بالإنجاز الكبير للمنطقتين.

وأكّد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو جعل الأردن وجهة رئيسية للمسافرين الإسبان الباحثين عن تجارب دينية مسيحية .

ومن جهة أخرى، قال عربيات أن الأردن أطلق مبادرة “الأردن: فجر المسيحية” التي تتزامن مع يوبيل الفاتيكان، وتربط مع مسار Camino de Egeria، مؤكداً أن هذه المبادرة تتيح للزوّار الإسبان فرصة استكشاف المواقع المسيحية والتاريخية الهامة في الأردن.

وأشار عربيات إلى أهمية السوق الإسبانية، والتي تعتبر من أبرز الأسواق المغذية للسياحة الأردنية، حيث يتزايد عدد السياح الإسبان الذين يزورون الأردن للاستمتاع بتجارب سياحية فريدة ومتنوّعة تشمل الثقافة، الطبيعة، والمأكولات المحلية.

وشدّد عربيات، على أهمية دعم المجتمعات الريفية الأردنية من خلال السياحة المستدامة والطعام المحلي.

من جانبه اكد رئيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات على الدور المحوري للبتراء في تاريخ العالم، مع الإشارة إلى المزيج الفريد من التراث النبطي، الهيليني، الإسلامي، والمسيحي الذي تميّزت به المدينة الوردية. كما تم تسليط الضوء على العلاقات السياحية القوية بين الأردن وإسبانيا، مع التأكيد على التزام المملكة بتطوير وتعزيز هذه الروابط عبر استراتيجيات السياحة المستدامة، بالإضافة إلى دعم المجتمعات الريفيّة الأردنية.

كما تميّزت مشاركة الهيئة في المعرض بتنظيم تجارب لتذوّق الطعام الأردني في جناحها حيث شهدت هذه الفعّاليات إقبالاً كبيراً من الزوار، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمأكولات الأردنية.

يُعتبر معرض FITUR من أبرز المعارض السياحية في العالم، ويشكل منصة مهمة للترويج للوجهات السياحية والتعرف على أحدث الاتجاهات في صناعة السفر. وتعد المشاركة الأردنية في هذا المعرض خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية، لا سيما في الأسواق الأوروبية مثل السوق الإسبانية