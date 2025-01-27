هكذا استقبل مقاتلو القسام العائدين إلى الشمال

وطنا اليوم:استقبلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأهالي العائدين إلى شمال قطاع غزة بعد أن سمحت سلطات الاحتلال بعودتهم إلى مناطقهم في الشمال، عقب فترة من النزوح جراء العدوان الأخير.

وتم الترحيب بالعائلات العائدة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل كتائب القسام لضمان سلامتهم.

ووجد العائدون عبارات النصر والثبات مكتوبة على الجدران المهدّمة في الشمال ، المقتبسة من القرآن الكريم ، والقصائد الشعرية .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مؤثرة، خلال عودة الفلسطينيين النازحين من جنوب قطاع غزة، إلى شماله، بعد انسحاب الاحتلال من محور نيتساريم.

وتظهر اللقطات مشاعر تفاوتت بين الفرح، والحزن على فقدان الأحبة، الذين استشهدوا ولم يتمكنوا من لقاء أهلهم العائدين بعد 15 شهرا من الإبادة في غزة.