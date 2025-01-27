بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هكذا استقبل مقاتلو القسام العائدين إلى الشمال

منذ 59 ثانية
هكذا استقبل مقاتلو القسام العائدين إلى الشمال

وطنا اليوم:استقبلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأهالي العائدين إلى شمال قطاع غزة بعد أن سمحت سلطات الاحتلال بعودتهم إلى مناطقهم في الشمال، عقب فترة من النزوح جراء العدوان الأخير.
وتم الترحيب بالعائلات العائدة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل كتائب القسام لضمان سلامتهم.
ووجد العائدون عبارات النصر والثبات مكتوبة على الجدران المهدّمة في الشمال ، المقتبسة من القرآن الكريم ، والقصائد الشعرية .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مؤثرة، خلال عودة الفلسطينيين النازحين من جنوب قطاع غزة، إلى شماله، بعد انسحاب الاحتلال من محور نيتساريم.
وتظهر اللقطات مشاعر تفاوتت بين الفرح، والحزن على فقدان الأحبة، الذين استشهدوا ولم يتمكنوا من لقاء أهلهم العائدين بعد 15 شهرا من الإبادة في غزة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:02

55.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:55

نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

11:47

السماعنة يكتب: التكفيريون .. حجارة على رقعة شطرنج .. فاحذروهم

11:42

بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي

11:35

إطلاق خدمات الترخيص المسائي في إربد

11:23

العرموطي: نقف صفًا واحدًا في خندق الدولة الأردنية

11:15

إهانة واستسلام.. ردود فعل إسرائيلية على عودة النازحين بغزة

11:09

الصناعة: الشاحنات تستكمل إجراءات دخول سوريا من الباب الأردني

11:04

وزير الخارجية : أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله وسنستمر بالتصدي له

11:01

الدكتور إياد الملاح من جامعة البترا ينضم إلى لجنة الشباب في منتدى الفكر العربي

10:59

الصفدي: الأردن لن يكون وطناً بديلاً ومن يحرص على غزة لا يخدم أجندة الصهيونية التوسعية

10:36

افتتاح مركز تدريب موظفي بنك القاهرة عمان بحلة جديدة

وفيات
وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025