بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

55.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ دقيقتان
55.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الاثنين، 55.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53.60 دينار لجهة الشراء.
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 64 دينارا و 49.30 دينار على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:55

نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

11:47

السماعنة يكتب: التكفيريون .. حجارة على رقعة شطرنج .. فاحذروهم

11:42

بيان صادر عن الحزب المدني الديمقراطي

11:35

إطلاق خدمات الترخيص المسائي في إربد

11:23

العرموطي: نقف صفًا واحدًا في خندق الدولة الأردنية

11:15

إهانة واستسلام.. ردود فعل إسرائيلية على عودة النازحين بغزة

11:09

الصناعة: الشاحنات تستكمل إجراءات دخول سوريا من الباب الأردني

11:04

وزير الخارجية : أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله وسنستمر بالتصدي له

11:01

الدكتور إياد الملاح من جامعة البترا ينضم إلى لجنة الشباب في منتدى الفكر العربي

10:59

الصفدي: الأردن لن يكون وطناً بديلاً ومن يحرص على غزة لا يخدم أجندة الصهيونية التوسعية

10:36

افتتاح مركز تدريب موظفي بنك القاهرة عمان بحلة جديدة

10:33

لأول مرة بالتاريخ.. ​​​​​​​18 مباراة ببطولة واحدة في نفس التوقيت

وفيات
وفيات الاثنين 27-1-2025وفيات الأحد 26-1-2025وفيات الجمعة 24-1-2025وفيات الاربعاء 22-1-2025وفيات الثلاثاء 21-1-2025