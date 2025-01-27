نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

وطنا اليوم:تعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم واحدة من أبرز الفنانات في العالم العربي، حيث استحوذت على قلوب الملايين بأغانيها المميزة وشخصيتها المحببة، وفي الآونة الأخيرة أثارت نانسي جدلًا واسعًا بتغريدة غامضة عبر حسابها على منصة “إكس”، دفعت جمهورها للتكهن حول انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم بعد زواج استمر لأكثر من 17 عامًا، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.

تغريدة الفنانة نانسي عجرم تثير الجدل

بدأت القصة عندما نشرت الفنانة نانسي عجرم تغريدة تقول: “عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد.. هذه سنّة الحياة.” هذه العبارة دفعت العديد من متابعيها للتساؤل حول وجود تغيير كبير في حياتها الشخصية، ما أدى إلى انتشار شائعات تفيد بانفصالها عن زوجها.

تأكيدات حول الانفصال

صرح مصدر مقرب من نانسي أن خبر انفصالها عن زوجها صحيح، موضحًا أن الطلاق قد تم منذ عام 2022، وأن نانسي تعيش حاليًا مع بناتها الثلاث في منطقة “سهيلة” بلبنان، وأضاف المصدر أن الزواج كان مدنيًا، وسيتم الإعلان عن الانفصال رسميًا قريبًا، مع التأكيد على استمرار الاحترام المتبادل بين الطرفين من أجل بناتهما.

رحلة زواج استمرت 17 عامًا

في عام 2008 عقدت نانسي عجرم قرانها مدنيًا على طبيب الأسنان فادي الهاشم في قبرص، ورزقا معًا بثلاث بنات: “ميلا” التي وُلدت عام 2009 وغنت لها أغنية “يا رب تكبر ميلا”، و”إيلا” التي وُلدت عام 2011 وأصدرت لها أغنية “حضري لعبك”، و”ليا” التي وُلدت عام 2019 وأهدتها أغنية “ليا”.

مشاريع نانسي المقبلة

على الرغم من الجدل حول حياتها الشخصية، تستعد نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة بعنوان “طول عمري نجمة” من كلمات هاني عبد الكريم وألحان محمد رحيم، والأغنية من المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة مع تعاونها مع فريق عمل متميز.