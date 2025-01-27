إطلاق خدمات الترخيص المسائي في إربد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام بالتوسّع بخدمات الترخيص والفحص الفني (المسائي) وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبلدية بني عبيد والاتحاد الأردني لشركات التأمين وأكاديمية أديسون النموذجية، ستباشر محطة الترخيص عملها ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2025 في محافظة إربد داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل /إربد من الساعة الثالثة عصراً ولغاية التاسعة مساءً.

وتقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافّة باستثناء الفحصين العملي والنظري.

ويأتي افتتاح المحطة كرابع محطة ترخيص بعد ساعات الدوام الرسمي بعد محطة عمان / غمدان وطرق إربد عمان / جامعة فيلادلفيا والطريق الصحراوي / القطرانة استمراراً وامتداداً لتطوير الخدمة المقدّمة للمواطنين وللتسهيل عليهم .

ويشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدّم معظم خدمات الترخيص من: خدمة الفحص الفني وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها.