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لبنان يدعو إلى ضغط دولي على إسرائيل للانسحاب الفوري وغير المشروط

منذ 10 ثواني
لبنان يدعو إلى ضغط دولي على إسرائيل للانسحاب الفوري وغير المشروط

وطنا اليوم_دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الأحد بأشد العبارات “الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة التي طالت المدنيين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى قراهم المحتلة وفقاً للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان التزاماً كاملا، في حين يتهرب الطرف الآخر المعني أيضاً بتنفيذه من الوفاء بتعهداته، لا سيما لجهة الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة”.

 

ودعت الوزارة “الدول الراعية للاتفاق، وجميع الأطراف الدولية المعنية بالاستقرار والهدوء في جنوب لبنان الى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، والضغط لالتزام إسرائيل بتعهداتها المنصوص عنها في الاتفاق، والانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، لكي تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من استكمال بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية الجنوبية وفقاً لمندرجات قرار مجلس الأمن 1701”.


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