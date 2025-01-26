الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج… و”الحقيقة الدولية” تهنىء

وطنا اليوم_تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تنظم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية احتفالا اليوم الاثنين احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج .

وسيقام الاحتفال الساعة 11 صباحاً في قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الإسلامي، التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.

وبهذه المناسبة، تتقدم مجموعة “الحقيقة الدولية” الإعلامية ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور زكريا الشيخ، وجميع موظفيها، الى الأمتين العربية والإسلامية، بخالص آيات التهنئة بهذه المناسبة العطرة، أعادها الله علينا وقد قيض الله لهذه الأمة من يحرر قدسها، و فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، من أيدي الصهاينة النجسة، وكل عام والمسلمين بخير.