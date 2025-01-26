سلطة العقبة: عطاء لتحسين الشواطئ الجنوبية ومخطط للشاطئ الأوسط

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، إن التشاركية بين السلطة ومجلس النواب، تدفعنا لمواكبة التطورات على كافة الأصعدة في العقبة، وتعزيز موقعها على الخارطة العالمية، بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللذان يقدمان كامل الدعم والمساندة للعقبة الخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء الفايز أمس السبت، رئيس كتلة عزم النيابية الدكتور أيمن أبو هنية، وأعضاء الكتلة يرافقهم الأمين العام لحزب عزم، زيد نفاع وحضور أعضاء مجلس المفوضين.

‏‎وعرض الفايز استراتيجية السلطة للأعوام 2024-2028 والمخطط الشمولي المُحدّث للعام 2040، والتي تبدأ بتنفيذ عدة مشروعات لوجستية وتطويرية في محافظة العقبة، وضمن الأولويات السبع في الخطة الاستراتيجية التي تم إطلاقها العام الماضي وهي : السياحة، والاستثمار، التنمية المستدامة، المدينة الذكية، تطوير المهارات، الريادة والابتكار، والتطوير المؤسسي.

وأوضح أنه سيتم هذا العام بدء تنفيذ عطاء تحسين الشواطئ الجنوبية التي يرتادها شريحة كبيرة من المواطنين، وتنفيذ مخطط لتحسين الشاطئ الأوسط، وإدخال حافلات نقل تعمل بالطاقة الكهربائية، وبدء إحياء مشروع مرسى زايد، وطرح فرصا استثمارية لتشغيل وإدارة مطار الملك الحسين الدولي، والذي يُستهدف ضمن المخطط الشمولي استقبال مليون و700 ألف مسافر العام الحالي.

وأضاف الفايز أنه تم تخصيص منطقة لمصانع الهيدروجين الأخضر، وستكون العقبة نقطة انطلاق للأمونيا الخضراء إلى باقي مناطق العالم، إضافة إلى استهلاكها محليا، كما يتم العمل على المنطقة الصحية في العقبة، إلى جانب المستشفيات الحكومية والعسكرية.

وسيتم هذا العام افتتاح مستشفى تعليمي ريادي كبير، خلال الشهرين المقبلين وافتتاح مركز الحسين للسرطان في العقبة ضمن منطقة استشفائية متكاملة تُطرح للمستثمرين، لتكون العقبة مركزًا لاستقطاب الأنشطة الصحية و خدمة لأهالي العقبة ومناطق الجنوب والدول المجاورة .

‏‎ولفت إلى عودة السفن السياحية والتجارية التي بدأت وصولها، ما يعطينا الأمل والتفاؤل لعودة النشاط الاقتصادي والسياحي لجعل ميناء العقبة مفتوحا أمام حركة السفن القادمة والمغادرة، و بإمكانيات الموانئ الأردنية وسرعة المناولة وإنجاز وتحميل البضائع.

من جانبه، قال الأمين العام لكتله عزم النيابية زيد نفاع، ناقشنا العديد من القضايا المهمة التي تتركز على النمو الاقتصادي والسياحي في العقبة البوابة الحقيقية إلى السياحة في الأردن .

وأضاف أنه قبل عقدين ونصف، نشأت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وكان في حينها 3000 غرفة فندقية مصنفة، واليوم أصبح هناك 6000 غرفة فندقية مصنفة وهذا حقيقة ما يجعلنا نرى أن العقبة يجب أن تكون فيها عدد أكثر من الفنادق، مؤكدا أن الكتلة تحرص على التحسين والتجويد لخطة جذب الاستثمار من خلال التشريعات.