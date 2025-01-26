تعليق المساعدات الأمريكية يوقف مشاريع USAID في الأردن

وطنا اليوم:كشفت مصادر مطلعة، عن وقف عمل موظفي المشاريع الحكومية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن الـ USAID، فور إعلان تعليق المساعدات الأمريكية الخارجية والتي شملت المملكة.

وقالت المصادر، إنه تم إيقاف عمل جميع العاملين في المشاريع المقامة بالتعاون بين الحكومة والوكالة الأمريكية بالمملكة، وذلك لأن مخصصات هذه المشاريع تدفع من الدعم الأمريكي، ومع تعليق الدعم فلا يوجد مخصصات لدفع رواتبهم.

وأضافت، أن العاملين في هذه المشاريع يوقعون عقودهم مباشرة مع الـ USAID، وليس مع الحكومة، وهي المسؤولة عن دفع رواتبهم الشهرية، وتنتهي أعمالهم مع انتهاء المشاريع.

وبينت أن الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة الأردنية التي تقيم مشاريع مع الوكالة، لم تحدد بعد آلية للتعامل مع هذه المشكلة، سواء بتعليق المشاريع مدة 90 يوما ثم استئناف عمل الموظفين لاحقا بناء على قرار الإدارة الأمريكية، او استمرار العمل وتأجيل صرف الرواتب لما بعد 90 يوما، او غيرها من الآليات.

وأشارت، إلى أنه غير معروف بعد إذا ما كانت ستصرف رواتب للعاملين بهذه المشاريع عن الشهر الحالي ام لا.

ويعمل آلاف الأردنيين على حساب مشاريع الوكالة الأمريكية USAID في مجالات مختلفة منها التعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتدريب، والبنية التحتية، والتنمية السياسية، وتعزيز الديمقراطية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، والهيئات المستقلة، والقطاع الخاص.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بتعليق المساعدات الخارجية كافة لمدة 90 يوما إلى حين إعادة تقييمها، واستثنى القرار الاحتلال الاسرائيلي وجمهورية مصر العربية.