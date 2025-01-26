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أورنج الأردن تستقبل معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

منذ 3 دقائق
أورنج الأردن تستقبل معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

وطنا اليوم:تشكل الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين أورنج الأردن ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مصدراً للفخر؛ حيث إنها تعكس مدى قوة العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحقيق رؤية التحول الرقمي الوطنية. في هذا الإطار، استقبلت الشركة معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، في مقرها الرئيسي في البوليفارد – العبدلي.
وجسدت هذه الزيارة مساعي الطرفين المستمرة لتعزيز شراكتهما للمساهمة بصورة فاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال، حيث استعرضت أورنج مشاريعها الرائدة وإنجازاتها الرقمية التي تقرب الأردن خطوات من أن يكون وجهة وملتقى إقليمي تكنولوجي مميز.
وتطرق الطرفان إلى الخطط المستقبلية المتمثلة في إطلاق المزيد من المبادرات التي تبني على جميع ما تحقق في مجال الرقمنة خلال العقود الماضية.
وثمن معالي المهندس سميرات دور أورنج الفاعل في تطوير مشهدي الاقتصاد الرقمي والريادة، فضلاً عن تمكين الشابات والشباب من إطلاق العنان لقدراتهم الكامنة وتشجيعهم على الابتكار والإبداع حيث يشكل ذلك المحرك الرئيسي لذلك.
من جهته تقدم الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، بالشكر لمعالي الوزير لدعم الوزارة المستمر للجهود الهادفة إلى تمكين اقتصاد رقمي مستدام وبيئة داعمة لريادة الأعمال، مشيراً إلى فخر أورنج بهذه الشراكة الممتدة على مدار ٢٥ عاماً والساعية لتكثيف الجهود واستثمار الخبرات لدعم التحول الرقمي، بما يسهم في بناء مستقبل أردني تكنولوجي.
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