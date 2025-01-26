توافق أردني سوري .. تسهيل اجراءات الحدود واستئناف عمل المنطقة الحرة

وطنا اليوم:عقدت الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية اجتماعاً في عمان اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن الجانب الأردني ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي وناقشت آليات عمل المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين والترتيبات اللازمة لتدعيم وتعزيز عملها.

وتم خلال الاجتماع، الذي حضرته الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة ومدير معبر نصيب الحدودي ومدير الجمارك الأردنية ومسؤولون من وزارتي الخارجية في البلدين، التوافق على آلية تسهيل عمل معبريّ جابر “الأردني” ونصيب “السوري” بما يعزز حركة التبادل التجاري والشحن بين البلدين وكذلك جذب الاستثمارات للمنطقة المشتركة، وفي هذا الإطار بحث الجانبان إمكانية زيادة ساعات الدوام في المعابر الجمركية على مدار 24 ساعة.

كما تم بحث موضوع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بالشكل الذي يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب بحث تسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت من خلال كلا البلدين علماً بأنه سيتم استئناف العمل في المنطقة الحرة المشتركة يوم غد الإثنين.

وجدد وزير الصناعة والتجارة والتموين التأكيد على موقف الأردن الداعم للأشقاء السوريين ومساعدتهم والمساهمة بإعادة بناء مؤسساتهم وتعزيز عملها.