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وزير الخارجية: رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير

منذ 11 ثانية
وزير الخارجية: رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والقائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ.
وجاء لقاء الجانبين، في اجتماع بحث ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع.
وفي تصريحات صحفية أعقبت اللقاء، قال وزير الخارجية اتفقنا على تفعيل التعاون لإدخال المساعدات إلى غزة دون انقطاع تمهيداً لبدء عمليات إعادة الإعمار.
وأكد “سنعمل مع كل شركائنا في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام، مشددا على أن طريق السلام في المنطقة تلبية الحقوق الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن موقفنا أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام، ورفضنا للتهجير ثابت لا يتغير، كما أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لا يتغير، فالأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين.
وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وسندعم مساعي السلام في المنطقة، قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه يريد تحقيق السلام في المنطقة، وسنكون شركاء له في ذلك.
وتابع أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهود إعادة إطلاق جهد دولي فاعل لإيجاد حل عادل وشامل للسلام في المنطقة.


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