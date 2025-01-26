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مسؤول في الجهاد الإسلامي: تم التوصل لاتفاق بخصوص المحتجزة أربيل يهود

منذ 21 ثانية
مسؤول في الجهاد الإسلامي: تم التوصل لاتفاق بخصوص المحتجزة أربيل يهود

وطنا اليوم:قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي للجزيرة إن قضية الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود في طريقها إلى الحل، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحها يوم الجمعة المقبل.
واشترطت إسرائيل أن تفرج المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن هذه الأسيرة حتى تسمح للغزيين بالعودة من جنوب القطاع إلى شماله عبر محور شارع الرشيد في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتل أبيب.
وأعرب الهندي اليوم الأحد عن قبول الحركة بالإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية قبل السبت المقبل مقابل الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا.
وأوضح قائلا “لسحب الذريعة من الاحتلال، فإننا موافقون على ما يتفق عليه الوسطاء”.
وأكد الهندي أن “مسألة الأسيرة أربيل يهود مختلقة تماما من أجل عرقلة تنفيذ الاتفاق، والوسطاء يعلمون ذلك”.
وفي وقت سابق، قالت صحيفتا “معاريف” و”إسرائيل اليوم” إنه سيتم الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود يوم الجمعة المقبل.
وذكرت “معاريف” أن إسرائيل ستفرج في المقابل عن 30 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد.


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